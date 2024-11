Tenaris, nuovo buyback da 700 milioni di dollari. Terzo trimestre in calo

Tenaris

(Teleborsa) -, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha registratonel2024 pari a 2,92 miliardi di dollari (-12% sul 2° trimestre 2024 e -10 sul 3° trimestre 2023), influenzate dai prezzi più bassi nelle Americhe e dalla domanda più bassa negli Stati Uniti, in Messico e in Arabia Saudita, nonché dalle spedizioni inferiori di tubi di linea in Argentina.sono stati relativamente resilienti con il margine EBITDA in calo dell'1,1% trimestre su trimestre su base comparabile, mentre l'(448 milioni di dollari, +34% su base sequenziale, -17% su base annua) si è ripreso dopo le disposizioni straordinarie registrate da Tenaris e dalla sua società associata Ternium nell'ultimo trimestre.Il board ha approvato unfollow-on da 700 milioni di dollari. In base al precedente riacquisto di azioni da 1,2 miliardi, che è durato dal 5 novembre 2023 al 2 agosto 2024, ha acquistato un numero totale di azioni ordinarie pari al 6,07% del suo capitale. Questo programma follow-on è soggetto a un massimo di 46.373.915 azioni ordinarie che rappresentano il restante 3,93% del capitale che può essere riacquistato ai sensi dell'autorizzazione fino a un massimo del 10% del capitale.Nel quarto trimestre, le vendite e l'EBITDA saranno inferiori rispetto al terzo trimestre, influenzati dalle minori vendite in Messico e Arabia Saudita e dall'impatto ritardato dei prezzi OCTG nelle Americhe. Nel complesso, i risultati del secondo semestre del 2024 saranno in linea con le indicazioni per l'investor day di settembre. Entrando nel, Tenariscon un aumento delle spedizioni in Nord America e Medio Oriente e un rimbalzo dei prezzi OCTG in Nord America