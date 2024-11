Venier (Snam): Europa ha risorse per compensare gas russo se non c'è accordo su transito

Snam

(Teleborsa) - "Ci sonotra Ucraina e Azerbaijan per come gestire la. Se non andranno a buon fine, l'Europa ha molte strutture per compensare questo flusso di gas russo che passa dall'Ucraina". Lo ha affermato, amministratore delegato di, rispondendo agli analisti durante la conference call dei risultati dei 9 mesi . L'Europa ha infatti aumentato i terminali GNL e la capacità di rigassificazione.A dicembre scade l'accordo per ilin Ucraina. L'accordo è stato stipulato nel 2019 con una durata di cinque anni ed entrambi i paesi hanno continuato a onorarlo per convenienza reciproca, nonostante la guerra in corso dal 2022.