WIIT, utile netto 9 mesi in aumento a 12,2 milioni e ricavi +19,7%

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno condi euro, inrispetto agli 11,6 milioni al 30 settembre 2023. L'utile netto reported si attesta a 10,2 milioni (+50,2%).dei primi nove mesi si attestanosullo stesso periodo del 2023 (96,2 milioni) guidati dalla crescita organica in Germania e in Italia e dal cEdge&Cloud ed Econis AG. I(esclusa consulenza) sono pari ain aumento del 19,7% sul 2023.(+12,9% sui 37,7 milioni del 2023,con un margine sui ricavi al 37% (39,2% nel 2023), impattato delle recenti acquisizioni le cui sinergie di costo attese devono svilupparsi nei prossimi 12 mesi. Il margine "like for like" (a pasrità di prerimetro) si sarebbe attestato al 41,6%.(+7,2%)."I risultati dei primi nove mesi dell’anno sono migliori delle nostre aspettative sia in Italia che in Germania su tutti gli indicatori economico finanziari”, ha commentatoAmministratore Delegato di WIIT, aggiungendo "prosegue il turnaround della Svizzera che ha già raggiunto un EBITDA positivo nel terzo trimestre dell’anno e stimiamo di ottenere un risultato positivo anche in termini di EBIT nel 2025".(indebitamento) pari a -161,2 milioni (-154,2 milioni al 31 dicembre 2023, -163,9 al 30 giugno 2024).