Acinque, utile 9 mesi balza a 15,9 milioni di euro con contributo Agesp

Acinque

(Teleborsa) -, utility quotata su Euronext Milan, h comunicato che l'ammontare complessivo deiconsolidate al 30 settembre 2024 risulta pari a 392,0 milioni di euro, in flessione rispetto al 2023 (443,8 milioni di euro) principalmente a causa della riduzione dei ricavi per interventi di efficientamento energetico Superbonus e della contrazione dei prezzi delle commodities5, nonostante l’aumento di perimetro del Gruppo.La gestione operativa consolidata, al 30 settembre 2024, evidenzia unpari a 77,9 milioni di euro, in netto incremento rispetto al 2023 (59,5 milioni di euro) principalmente nella Business Unit Vendita e Soluzioni Energetiche che riflette, con particolare riferimento al segmento Vendita, il contributo positivo derivante dal consolidamento di Agesp Energia S.r.l. - sia per la parte di vendita gas che di vendita energia elettrica – e la crescita del margine nel comparto elettrico correlata al significativo incremento della base clienti, oltre che all’ottimizzazione della gestione con efficientamento base costi.Ildei nove mesi 2024, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta positivo e pari a 15,9 milioni di euro, in incremento rispetto al 2023 (8,7 milioni di euro).L'è pari a 202,8 milioni di euro, in miglioramento per effetto delle ottimizzazioni intraprese dal Gruppo in tema di gestione del capitale circolante netto (257,9 milioni di euro al 31.12.2023).pari a 0,39 (0,49 al 31.12.2023).