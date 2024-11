CNH abbassa stime per debolezza mercati finali e alti livelli di inventario

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati di 4,65 miliardi di dollari (in calo del 22% rispetto al terzo trimestre 2023) e lesono state di 4,00 miliardi di dollari (in calo del 25% rispetto al terzo trimestre 2023). Il calo delle vendite è dovuto principalmente alla diminuzione delle spedizioni dovuta alla diminuzione della domanda del settore e alla riduzione delle esigenze di inventario dei concessionari.L'è stato di 304 milioni di dollari, con un utile rettificatodi 0,24 dollari. In confronto, nel terzo trimestre del 2023, l'utile netto rettificato è stato di 540 milioni di dollari con utili rettificati per azione di 0,40 dollari. La diminuzione dell'utile netto rettificato è dovuta principalmente ai minori volumi di spedizione in Agricoltura e Costruzioni.Ilè stato di 791 milioni di dollari e l'assorbimento del free cash flow industriale è stato di 180 milioni di dollari."Con leche gli agricoltori di tutto il mondo devono affrontare, CNH sta implementando decisioni per far progredire il nostro percorso di trasformazione - ha commentato il- Ci siamo concentrati sul rendere le operazioni della società più efficienti e sull'essere più reattivi alle esigenze dei nostri clienti. Tuttavia, gli inventari dei concessionari rimangono elevati e richiederanno ulteriori sforzi per allinearsi alla domanda al dettaglio. Mentre adattiamo ulteriormente i livelli di produzione, investendo in tecnologia e processi di miglioramento della qualità, ci stiamo posizionando per il lungo termine e consolidando la nostra posizione di leader nel settore".La previsione della società di una domanda al dettaglio del settore ancora debole sia nei mercati delle attrezzature agricole che in quelli delle costruzioni, unita agli inventari elevati dei concessionari, richiede livelli di produzione inferiori. CNH ridurrà ulteriormente la produzione per gestire l'inventario dei canali, continuando nel contempo i suoi sforzi per migliorare i margini del ciclo con i suoi programmi di riduzione dei costi di successo. A causa dei livelli di produzione inferiori,. Inoltre, a causa dell'impatto negativo sul capitale circolante netto derivante dalla riduzione dei livelli di produzione, ha abbassato le sue previsioni di free cash flow industriale. Il margine EBIT rettificato per l'agricoltura aggiornato e le prospettive EPS rettificato riflettono anche la revisione per la contabilità altamente inflazionistica.In particolare, l'è previsto ora tra 1,05 e 1,15 dollari (da 1,30 a 1,40 dollari in precedenza); circa 0,08 dollari della variazione sono correlati alla revisione contabile.CNH ospiterà unper rivedere le sue iniziative e i suoi obiettivi strategici. L'evento si terrà presso la Borsa di New York.