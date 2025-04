Franchi Umberto Marmi, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 10,30 euro) ilsu(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 134%.Gli analisti hanno scritto che i risultati dell'esercizio 2024 sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative. L'azienda ha fornito un, rafforzando ulteriormente la posizione costruttiva sul titolo. FUM dovrebbe continuare a beneficiare della crescita in Nord America e Australia e sta monitorando attentamente i grandi progetti nei Paesi del Golfo (in particolare in Arabia Saudita), che potrebbero aprire ulteriori opportunità strategiche.Intesa ha rivisto le stime per incorporare i risultati dell'esercizio 2024 e, ora pari al 30%, grazie al mix di prodotti. Mantiene un giudizio positivo su FUM, anche considerando la base di clienti finali dell'azienda, rappresentata da individui cosiddetti "ultra-high net worth". Analogamente ad altri operatori del lusso di fascia alta, la base di clienti finali di FUM è meno sensibile alle fluttuazioni dello scenario macroeconomico e alle variazioni dei prezzi finali, rafforzando così la resilienza aziendale.