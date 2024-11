Gruppo Sella, utile 9 mesi a 124 milioni di euro. Crescono raccolta e impieghi

Sesa

(Teleborsa) - Ilha chiuso idel 2024 con unpari a 124,1 milioni di euro, rispetto ai 140,6 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno, su cui aveva inciso la plusvalenza derivante dalla partnership strategica con il Gruppo, pari a 20 milioni di euro lordi. Al netto di tale componente non ricorrente, l'utile risulta in crescita del 2,4%. Sempre al netto degli effetti della citata operazione societaria, l'utile di pertinenza della capogruppo, che esclude la quota di pertinenza di soci terzi presenti nell'azionariato di diverse società del gruppo, è stato pari a 95,3 milioni di euro, in crescita del 7,4%.Ilsi è attestato a 422,4 milioni di euro in crescita del 6,5% rispetto a settembre 2023 (pari a 396,7 milioni di euro) Ilha raggiunto 798,6 milioni di euro, registrando un aumento del 6,9% rispetto a settembre 2023.Glihanno continuato a crescere, raggiungendo 11,5 miliardi di euro (+5,3% rispetto a settembre 2023). Laglobale ha registrato una crescita costante, attestandosi a 63,2 miliardi di euro (+19,2% rispetto a settembre 2023) con flussi di raccolta globale netta positivi da inizio anno pari a 4,9 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro in raccolta gestita. L'è stato pari a 1,5% (era 1,7% a settembre 2023 e 1,6% a fine 2023).