Banca Sella Holding, Maurizio Sella diventa vice. Giovanni Petrella nuovo presidente

(Teleborsa) - L'Assemblea annuale di, capogruppo del gruppo Sella, su proposta della Holding controllante "Maurizio Sella SAA", hadella capogruppo bancaria, che si è riunito subito dopo., compiuti 83 anni, ha ritenuto che fosse ildi Banca Sella Holding. Su sua proposta, egli è stato quindi nominato vicepresidente della capogruppo Banca Sella Holding, mantenendo la presidenza di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C., dove è stato rieletto nei giorni scorsi.Il CdA, su proposta dello stesso Maurizio Sella, ha nominato nuovo presidente. Giovanni Petrella, Preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è nel Consiglio d'Amministrazione di Banca Sella Holding dal 2012, è componente del Comitato Rischi, che ha presieduto per sei anni, e dal 2016 è presidente di Sella Sgr."Si tratta di un, che fonda le sue ragioni in una cultura sana e profonda della governance dell'impresa, del fare impresa e dell'essere imprenditore - ha commentato Maurizio Sella - Come ho avuto modo di dire più volte, in precedenti interventi su questo tema, gestire un'azienda, specie familiare, è un'arte e non esiste un unico modello prefissato per farlo. Ogni azienda, con il lavoro e l'impegno costante dell'imprenditore, del management e di tutte le persone che ne fanno parte, si adatta nel tempo ai cambiamenti e li deve anticipare con lungimiranza e prudenza, per continuare nella propria mission di servire bene il cliente, soddisfare gli stakeholder nel miglior modo possibile e continuare a crescere e a innovare nel tempo".Il, in continuità col precedente, è composto da figure di esperienza e competenza in ambiti diversi: Eva D'Onofrio, Andrea Lanciani, Giuseppe Marino, Laura Nieri, Giovanni Petrella, Alessandro Rinaldi, Ernesto Rizzetti, Cristina Santucci, Caterina Sella, Maurizio Sella, Pietro Sella, Sebastiano Sella. Il Gruppo proseguirà nell'attuazione del piano strategico che, sotto la guida del