Intesa Sanpaolo riorganizza le fabbriche prodotto del risparmio gestito

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Novità per l'area asset management di, con il gruppo che ha annunciato unEurizon Capital SGR, Epsilon SGR e Fideuram Asset Management SGR."Con questa razionalizzazione - afferma, Responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo -delle fabbriche prodotto, le attività di gestione collettiva (Fondi) e patrimoniale (GP) e costituiamo un presidio sempre più specializzato e coordinato nell'Asset Management, che già oggi ci colloca fra i primi 20 top player europei per AUM. Rafforziamo, inoltre, un modello di servizio d'eccellenza, sia sul fronte del risparmio gestito, sia nella relazione con le reti distributive".- guidata dall'AD/DG Maria Luisa Gota - diviene l'unico centro di eccellenza per i Fondi italiani (inclusi i fondi Alternativi), l'Investment Center per Banca dei Territori e per la Divisione International Banks, restando la piattaforma di asset management per lo sviluppo extra captive, in Italia e all'estero. Massimo Mazzini, Head of Marketing and Business Development, viene nominato Vicedirettore Generale della società.All'interno di- guidata dall'AD/DG Lino Mainolfi - viene costituito un Investment Center, guidato da Davide Elli, polo di riferimento per i servizi di gestione di portafogli collocati dalle reti di consulenti finanziari e private banker della Divisione Private Banking.Nel dettaglio: Fideuram salirà al 100% di Fideuram Asset Management SGR, acquisendo la quota, dello 0,48%, detenuta daFideuram Asset Management SGR scinderà: a beneficio di Eurizon il Ramo delle Gestioni Collettive, che includerà i Fondi di diritto italiano (inclusi i Fondi Alternativi) e alcune deleghe di gestione di Fideuram Asset Management Ireland; a beneficio di Fideuram le restanti attività non assegnate ad Eurizon, riguardanti attività di Gestioni Patrimoniali, deleghe su Fondi Impact e Fondi di Servizio, gestione delle case di investimento terze in ambito multimanager ed attività di advisory; a seguito della scissioneEurizon Capital SGR: scinderà a favore di Fideuram il Ramo GP Private, comprese alcune selezionate Gestioni Patrimoniali attualmente distribuite dalla Divisione Private Banking;Nel rispetto delle procedure autorizzative, le operazioni di fusione e scissione - fiscalmente neutrali, senza impatti sul bilancio consolidato e sui ratio di Intesa Sanpaolo - si completeranno