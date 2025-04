Pattern, downgrade a Neutral da Intesa con taglio target price

Intesa Sanpaolo

Pattern

(Teleborsa) -ha ridotto(aper azione dai precedenti 7,20 euro) e(ada Buy) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale.Gli analisti scrivono che, nell'esercizio 2024, Pattern ha registrato buoni risultati, in linea con le aspettative, anche grazie al buon contributo dell'EBITDA di UVM, che ha compensato il calo della pelletteria. Pur continuando a ritenere che Pattern sia ben posizionata in uno scenario macroeconomico sfavorevole, grazie alla sua attenzione all'ingegneria e allo sviluppo prodotto e alla sua capacità di operare in diversi segmenti del lusso assoluto e nel rispetto degli standard ESG richiesti dai marchi più prestigiosi, Intesa haIn particolare, l'azienda prevede un 2025 impegnativo, con una prevista contrazione dei volumi e una pressione sui margini della catena di fornitura, ostacolati dalla guerra commerciale. Intesa continua a vedere un, caratterizzato da un'elevata qualità del prodotto, una forte attenzione ai criteri ESG e una maggiore resilienza,