L'Innovation Day di Snam: fucina di idee e attrazione di startup innovative

Snam

(Teleborsa) -, unita a una strategia di sostenibilità completamente integrata nelle operazioni dell’azienda, svolge unnella realizzazione del(26 miliardi di euro nel decennio) e, più in generale, nel percorso di transizione energetica e digitale del Gruppo, che prevede ladi Scope 1 e 2 e il, come confermato dal recente Transition Plan presentato dal Gruppo.E' quanto sottolineato in occasione dell', una giornata dedicata al confronto e alla condivisione con la community allargata nel campo dell’innovazione, alla presenza dell’Ad del Gruppoe del CHief Strategy & Technology OfficerNel corso dell’evento sono statein grado di contribuire a ridisegnare l’industria energetica, attraverso sia soluzioni consolidate sia sperimentazioni all’avanguardia in, che incarnano l’approccio del Gruppo alla twin transition, energetica e digitale."Il mondo sta affrontando, e le aziende, in particolare quelle energetiche e infrastrutturali, devonocome fattore chiave per guidare il cambiamento. – ha commentato- Giornate come questa sono l’occasione migliore per toccare con mano i progressi che stiamo facendo nel campo dell’innovazione tecnologica, in tutte le sue forme, provenienti sia dall’interno sia dall’esterno dell’azienda, all’insegna di quelche è anche alla base del nostro Transition Plan".Al centro della giornata,: la Centrale delle Idee e HyAccelerator, che concretizzano l’approccio di Snam all’innovazione. La, parte del programma Snaminnova, rappresenta unche promuove il cambiamento culturale e il mindset innovativo tra i dipendenti, incoraggiandoli a proporre e sviluppare soluzioni in linea con gli obiettivi strategici del Gruppo, fino a farneo brevetti., l’acceleratore corporate di Snam,proponenti tecnologie in ambito clean-tech, accelerando l’adozione di soluzioni innovative per la decarbonizzazione. Attraverso i programmi Snaminnova e HyAccelerator, focalizzati sulla transizione energetica, dal 2021 Snam ha coinvolto oltre 400 persone del Gruppo che hanno generato più di 300 idee ed esaminato più di 2.900 startup, finanziando diversi progetti.Durante l’evento, hanno inoltre avuto luogo le. Le startup dell’HyAccelerator che hanno ottenuto un riconoscimento sono:, che propone un processo innovativo per creare barriere ultra-dense nelle leghe metalliche;, che ha presentato una batteria a flusso a base di idrogeno-bromo in grado di immagazzinare energia per lunghe durate;, in grado di offrire una soluzione integrata che converte elettrochimicamente idrogeno o biogas in elettricità e CO2 ad alta purezza;, che ha introdotto una soluzione per produrre idrogeno e carbon black attraverso un processo di plasmalisi del metano;, che ha proposto una forma innovativa di pirolisi del metano per convertire il gas naturale anche in idrogeno e carbon black.È stato inoltredell'HyAccelerator che avverràQuesta edizione non si concentrerà solo sull'idrogeno, ma ricercherà startup operanti nella filiera della Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) e soluzioni tecnologiche nell’ambito del Long Duration Energy Storage (LDES).Per la, si è aggiudicata la vittoria, che propone una soluzione per rendere autosufficienti gli impianti di riduzione della pressione del gas. Si prevede una soluzione di retrofitting dell'impianto che autoproduce elettricità sfruttando l'energia meccanica del salto di pressione (altrimenti inutilizzata), migliorando l'affidabilità dell'impianto e riducendo le emissioni di CO2., Chief Strategy & Technology Officer di Snam, ha ribadito l’importanza dell’innovazione per Snam e del dialogo tra dipendenti, partner e innovatori esterni e di uno spazio per esplorare il potenziale delle tecnologie emergenti.