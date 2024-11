Snam, Venier: "Nessun dossier aperto. M&A possibili su ambiti definiti dal Piano"

(Teleborsa) -. L'Amministratore delegato di Snam, ni occasione dell'Innovation Day, parla in questi termini dellache - afferma - dovranno rispettare l'ambizione del Gruppo di essere un "operatore multimolecola su base europea".con le risorse che si dovessero rendere necessarieche hanno la finalità di portare a termine il piano industriale", ha concesso il manager, aggiungendo che eventuali operazioni, come avvenuto con il rigassificatore di Rovigo e Edison Stoccaggi, dovranno necessariamente- trasporti rigassificazione e stoccaggio - o nell'ambito della(biometano, idrogeno, efficienza energetica, cattura CO2).Venier ha aggiunto che ", con la cadenza per noi consueta ogni anno" e che "all'interno di questo rifletteremo gli effetti delle operazioni su cui stiamo lavorando, così come di tutti i programmi e gli investimenti che abbiamo in parte realizzato e che fanno parte del nostro futuro".