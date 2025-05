Snam, presentato primo Innovation Plan: investimenti per 400 milioni di euro

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha, una roadmap che illustra in dettaglio l'orientamento e i progetti del Gruppo in materia di innovazione trasformativa, che al pari della sostenibilità rappresenta una leva strategica trasversale identificata per il business del Gruppo. Con il Transition Plan e il Piano Strategico 2025-2029, presentati rispettivamente a ottobre 2024 e gennaio 2025, l'Innovation Plan, garantendo una coerenza complessiva tra le diverse prospettive e i diversi programmi di azione."L'innovazione è da sempre nel DNA di Snam, sin dai suoi primi anni, ma le complessità crescenti della fase attuale, caratterizzata dalla fragilità degli equilibri complessivi e da un percorso di transizione energetica sempre meno lineare, hanno ulteriormente accresciuto l'importanza di un costante upgrade tecnologico di asset, processi e sistemi, sviluppando un innovativo modello di gestione e visione della prospettiva - ha dichiarato l'- Nasce sotto questi presupposti anche il nostro Innovation Plan, una roadmap flessibile che include e mobilita risorse sia interne che esterne, che condividono con noi l'idea di non subire il cambiamento, ma di avere l'ambizione di guidarlo".Relativamente al solo piano strategico 2025-2029, sono già stati pianificati, in crescita del 15% rispetto a quelli previsti dal piano precedente. Di questi, grazie all'approccio dual-track adottato da Snam, 338 milioni sostengono iniziative di proven innovation mentre 62 milioni alimentano progetti di explorative innovation, il tutto nel segno di un modello "people-centric", che persegue il costante aggiornamento delle competenze di tutte le persone Snam e il conseguente livellamento dei gap generazionali.Con la, in particolare, Snam si concentra su soluzioni tecnologiche scalabili, affidabili e già pronte per il mercato, che rispondono alle esigenze operative - sicurezza, affidabilità, ottimizzazione dei costi e riduzione delle emissioni - degli asset e dei processi industriali. Il suo cuore pulsante è SnamTEC, il programma di innovazione applicato alle operation attivo dal 2018, articolato in circa 50 progetti e dal quale è già nata l'Asset Control Room, una piattaforma digitale che grazie anche all'AI supporta oltre 2.000 persone nel monitoraggio e nella gestione data driven, da remoto e su device mobili, di asset fisici e di 47 processi end-to-end. L'Intelligenza Artificiale (IA) già oggi è incorporata nel 15% degli applicativi aziendali e che salirà al 40% entro 5 anni.Con l'Snam presidia invece una vasta gamma di idee nuove e tecnologie emergenti, da nuove applicazioni basate sull'AI alle clean tech per la produzione, l'uso finale e la trasformazione di molecole decarbonizzate. L'attenzione - attraverso iniziative come Centrale delle Idee, HyAccelerator, Innova.Lab e Decarbonisation Research Program, è rivolta ai programmi di R&S, scouting e testing condotti con startup, acceleratori, università e risorse interne. Le tematiche affrontate dall'innovazione esplorativa, oggi articolata in oltre 35 progetti, variano dalle cleantech /energy-tech - idrogeno, carbon capture utilization and storage (CCUS) e tecnologie di Long Duration Energy Storage (LDES) - alle tecnologie digitali di frontiera quali l'AI tradizionale e generativa, la robotica e il computing. L'obiettivo è testare e accelerare l'implementazione di soluzioni innovative ad alto potenziale ma non ancora mature o non ancora industrializzate nel contesto energetico, per disporre di opzioni di diversificazione, integrandole - ove possibile - al business stesso di Snam. Il T.LAB - strumento di Snam per collegare explorative e proven innovation - si occupa di questo, scalando e implementando le operational technologies più mature e promettenti fra quelle prese in esame.Fra i, Snam segnala il methane detector, una telecamera iperspettrale per rilevare e quantificare con precisione le perdite di gas su scala industriale, la sensoristica avanzata per il monitoraggio metereologico marino già implementata con successo presso i rigassificatori di Panigaglia e Ravenna, le tecnologie laser-scanner per il monitoraggio della biodiversità successivo ai ripristini vegetazionali effettuati a valle dei cantieri, ma anche valvole a zero emissioni regolate a distanza che non necessitano di sostituzioni, nonché progetti per il miglioramento dei sistemi elettrolitici tesi ad abbattere i costi della produzione di idrogeno verde e, così facendo, a favorire lo sviluppo del suo mercato.