Bayer abbassa la guidance sull'EBITDA per debolezza mercato agricolo

Bayer

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, ha comunicato che lesono state pari a 9,968 miliardi di euro nel, in aumento dello 0,6 percento su base valutaria e di portafoglio rettificata. C'è stato un effetto valutario negativo di 436 milioni di euro (T3 2023: 742 milioni di euro). L'prima delle voci straordinarie è diminuito del 25,8 percento a 1,251 miliardi di euro. Questa cifra include un effetto valutario negativo di 94 milioni di euro (T3 2023: 31 milioni di euro). L'è stato pari a -3,822 miliardi di euro (T3 2023: -3,594 miliardi di euro). Questa cifra include oneri speciali netti di 4,088 miliardi di euro (T3 2023: 4,303 miliardi di euro) che riguardano principalmente perdite di valore non monetarie su attività immateriali nella Divisione Crop Science. L'ammonta a -4,183 miliardi di euro (T3 2023: -4,569 miliardi di euro)."Abbiamo rapidamente ampliato il nuovo modello operativo e livellato significativamente la pipeline Pharma - ha affermato l'- Stiamo confermando le nostre guidance di gruppo per il 2024 in quasi tutti i parametri".Ilè diminuito del 29,4 percento a 1,148 miliardi di euro, in gran parte a causa di una diminuzione del flusso di cassa operativo attribuibile principalmente a spostamenti trimestrali nella riduzione dei crediti nella Divisione Crop Science. L'al 30 settembre 2024 era pari a 35,037 miliardi di euro, in calo del 4,7 percento rispetto alla fine di giugno. Tale calo è dovuto principalmente agli afflussi di cassa derivanti dalle attività operative e agli effetti valutari positivi.Bayer ha confermato le sue previsioni per il 2024 per la crescita delle vendite rettificate per valuta e portafoglio, gli utili core per azione rettificati per valuta e il free cash flow. Tuttavia, in vista dello sviluppo più debole del previsto del mercato agricolo, la società ha. Ad esempio, Bayer ora prevede di generare un EBITDA prima delle voci straordinarie compreso tra 10,4 e 10,7 miliardi di euro (previsione precedente: tra 10,7 e 11,3 miliardi di euro) sulla base dei tassi di cambio mensili medi nel 2023."Nel complesso, prevediamo una prospettiva attenuata su fatturato e utile netto il prossimo anno con probabili utili in calo - ha affermato il- Abbiamo in programma di accelerare le nostre misure di costo ed efficienza per compensare in parte e rimanere concentrati sulla conversione di cassa".