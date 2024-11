Brenntag conferma guidance nonostante calo EBITA in 3° trimestre

Brenntag

(Teleborsa) -, colosso tedesco della chimica, ha raggiuntopari a 4.068,8 milioni di euro nel terzo trimestre del 2024, in linea con il trimestre dell'anno precedente (+0,7%). Nonostante le vendite stabili, l'è stato pari a 1.019,2 milioni di euro, ovvero il 3,2% in più rispetto al terzo trimestre del 2023, dimostrando l'efficacia delle misure di determinazione dei prezzi in entrambe le divisioni. L'operativo è diminuito del 4,9% anno su anno e si è attestato a 281,1 milioni di euro. L'si è attestato a 0,82 euro (Q3 2023: 1,18 euro), influenzato da effetti una tantum, principalmente correlati alla vendita di Raj Petro Specialties in India."I mercati chimici serviti da Brenntag stanno vivendo un, caratterizzato da una forte concorrenza e pressione sui prezzi medi di vendita dei prodotti chimici - ha commentato il- In questo contesto difficile del terzo trimestre del 2024, i nostri team in entrambe le divisioni hanno lavorato intensamente per aumentare ulteriormente i volumi in sequenza e sono quindi riusciti ad aumentare l'utile lordo anno su anno. Le nostre misure di risparmio sui costi stanno mostrando effetti positivi e abbiamo fatto buoni progressi nell'esecuzione delle nostre strategie divisionali".Brenntag prevede condizioni geopolitiche, macroeconomiche e operative costantemente difficili per il resto del 2024. Tuttavia, sulla base di efficaci misure di riduzione dei costi e di un incoraggiante inizio del Q4 2024, la societàper l'intero anno 2024 compreso tra 1.100 milioni e 1.200 milioni di euro.