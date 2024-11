Omer, contratto in Nord America con Alstom per fornitura componenti per metro di Chicago

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha sottoscritto, tramite la controllata OMER North America Corp., un contratto conavente ad oggetto la fornitura di componenti tecnici e d’arredo per i treni commissionati da, società che si occupa del trasporto pubblico dell’area metropolitana diLa commessa affidata ad OMER prevede la fornitura diper 221 carrozze. "Le vetture multilevel destinate ai passeggeri di Chicago incorporeranno innovative caratteristiche di design pensate per migliorare l'esperienza dei passeggeri, tra cui interni moderni e accoglienti, un layout per favorire il flusso dei passeggeri e il comfort, oltre a posti a sedere con distanziamento per garantire più ampi spazi, porte più ampie, disposte su ciascun lato delle carrozze, per ridurre i tempi di imbarco dei passeggeri e migliorarne l'accesso", si legge in una nota dell'azienda.Omer ha poi fatto saper che il valore della commessa - "della quale non è possibile dare piena disclosure" - contribuirà per una percentuale compresa tra il 15% e il 20% al valore del, che attualmente è pari a circa 122 milioni di euro. L’avvio delle forniture avverrà nel corso del 2025 con una durata del contratto prevista fino al 2029 e una più rilevante esecuzione nel corso degli esercizi 2026 e 2028."Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo contratto destinato al mercato ferroviario statunitense - ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Omer-. Oggi la richiesta di mobilità e di qualità del servizio ferroviario si ispira al modello europeo che ha visto, negli ultimi anni, un’evoluzione tecnologica importante, volta sia al miglioramento della sicurezza che del comfort del passeggero. Grazie alle competenze e alle esperienze sviluppate da Omernel mercato europeo, ci candidiamo a svolgere un ruolo di player di riferimento, in grado di assistere i propri clienti anche sul mercato americano".