UK, FCA multa Metro Bank di 16 milioni di sterline per inadempienze antiriciclaggio

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (), la corrispondente britannica della Consob, ha, banca commerciale e al dettaglio che opera nel Regno Unito, diper inadempienze in materia di reati finanziari.Tra giugno 2016 e dicembre 2020, Metro non è riuscita ad avere i sistemi e i controlli giusti per monitorare adeguatamente oltre 60 milioni di transazioni, per un valore di oltre 51 miliardi di sterline, perMetro ha automatizzato il monitoraggio delle transazioni dei clienti per potenziali reati finanziari a giugno 2016. Tuttavia,. Un errore nel modo in cui i dati venivano inseriti nel sistema ha comportato che le transazioni avvenute lo stesso giorno in cui un conto veniva aperto e qualsiasi altra transazione fino all'aggiornamento delll'aggiornamento del conto non veniva monitorata, si legge in una nota della FCA.Viene spiegato che ilin merito ad alcuni dati sulle transazioni non monitorati nel 2017 e nel 2018, ma ciò non ha portato all'identificazione e alla risoluzione del problema. Anche dopo aver messo in atto una correzione a luglio 2019, Metro non aveva un meccanismo per controllare costantemente che tutte le transazioni rilevanti venissero inserite nel sistema di monitoraggio fino a dicembre 2020, oltre 4 anni e mezzo dopo l'implementazione del sistema."I fallimenti di Metro rischiavano di creare un vuoto nella nostra difesa contro l'uso improprio criminale del nostro sistema finanziario.", ha commentato Therese Chambers, joint executive director of enforcement and market oversight della FCA.