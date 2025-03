Bank of Russia propone che ai cittadini facoltosi sia consentito investire in crypto

(Teleborsa) - Laha inviato al Governo delle, proponendo di consentire a una cerchia limitata di investitori russi di acquistare e vendere criptovalute.Solo glipotranno effettuare transazioni con criptovalute all'interno di un regime giuridico sperimentale speciale per un periodo di tre anni. Si tratta di un nuovo status che i cittadini potranno ottenere se i loro investimenti in titoli e depositi superano i 100 milioni di rubli (oltre 1 milione di euro) o se il loro reddito dell'anno precedente è stato superiore a 50 milioni di rubli. Si propone inoltre che le società che ai sensi della normativa vigente siano considerate investitori qualificati diventino partecipi dell'esperimento.Per gliche desiderano investire in criptovalute, la Bank of Russia stabilirà requisiti normativi tenendo conto del livello e della natura dei rischi di tale attività."L'introduzione del regime giuridico sperimentale speciale mira addel mercato delle criptovalute, a definire standard per la fornitura di servizi e ad ampliare le opportunità di investimento per gli investitori esperti disposti ad assumersi rischi maggiori", si legge in una nota.La Bank of Russia, pertanto propone di introdurre contemporaneamente il divieto di accordi tra residenti sulle transazioni con criptovaluta al di fuori del regime giuridico sperimentale speciale, nonché di stabilire la responsabilità per la violazione del divieto.