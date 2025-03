UK, Crispin Odey multato per 1,8 milioni di sterline e bandito dal settore finanziario

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (), la corrispondente britannica della Consob, hail finanziere e miliardario britannico- ex gestore dell'hedge fund Odey Asset Management (OAM) - pere di bandirlo dal settore dei servizi finanziari del Regno Unito per mancanza di integrità.La FCA ritiene che Odey abbiasu OAM nella sua condotta per proteggere i propri interessi. Odey ha mostrato "un'incosciente mancanza di riguardo" per la governance di OAM, facendo sì che OAM violasse determinati requisiti normativi. Inoltre, la FCA ritiene che il comportamento di Odey nei confronti sia di OAM che della FCA sia stato "privo di sincerità". In conclusione, la FCA ritiene che la condotta di Odey dimostri che "non è una persona idonea e corretta per svolgere qualsiasi funzione correlata alle attività regolamentate"."Una cultura del silenzio in cui le accuse di cattiva condotta non vengono gestite in modo efficace può mettere a rischio i consumatori e i mercati - Therese Chambers, joint executive director of enforcement and market oversight presso la FCA - Odey ha ripetutamente cercato di eludere e ostacolare gli sforzi per tenerlo sotto controllo. La sua mancanza di integrità significa che merita di essere bandito dal settore".La FCA ricorda che il 4 febbraio 2021, dopo un'indagine interna da parte di OAM, Odey ha ricevuto un ultimo avvertimento scritto dal comitato esecutivo (ExCo) di OAM, in relazione a comportamento inappropriato (uno scandalo di molestie sessuali dopo le accuse mosse contro di lui da diverse dipendenti). Il 30 novembre 2021, OAM ha programmato un'udienza disciplinare per valutare se Odey avesse violato l'ultimo avvertimento scritto. Tuttavia, il 24 dicembre 2021, Odey hacome unico membro dell'ExCo. Successivamente, il 6 gennaio 2022, ha deciso che l'udienza disciplinare sulla sua condotta sarebbe stata rinviata a tempo indeterminato poiché ha affermato di non essere in grado di condurla con imparzialità.Odey ha quindi nominato nuovi membri dell'ExCo e si è dimesso dall'ExCo il 12 gennaio 2022. Tuttavia, a seguito di un disaccordo su come procedere con l'udienza disciplinare, il 31 marzo 2022 Odey hadell'OAM e si è nominato unico membro dell'ExCo. Odey ha mantenuto la sua posizione nell'ExCo fino a quando non ha nominato 2 nuovi membri dell'ExCo il 4 luglio 2022. L'udienza disciplinare dell'OAM si è infine tenuta il 29 novembre 2022, quasi 1 anno dopo la sua programmazione originale.Odey ha, dove lui e la FCA presenteranno i loro casi. Qualsiasi conclusione nella Decision Notice è pertanto provvisoria e riflette la convinzione della FCA su quanto accaduto e su come ritiene che il suo comportamento debba essere caratterizzato.