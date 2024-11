Enpaia chiude un 2023 positivo: crescono utile, iscritti e presenza femminile

(Teleborsa) - La, l'ente di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura,. Il bilancio, presentato nella Relazione Annuale 2024, conferma ladella gestione della Fondazione nonostante le sfide economiche del Paese.Nel 2023, il, raggiungendo quota 40.474 (+2%), mentre il numero di aziende associate è salito a 9.134 (+1,7%). Si è inoltre registrata una riduzione del divario di genere: la percentuale femminile è salita al 48,7%, con 633 nuove iscritte (pari all'80% dei nuovi iscritti). La crescente presenza femminile fa intravedere un futuro sempre più "rosa" per Enpaia.Le entrate contributive della gestione ordinaria sono aumentate del 5%, raggiungendo i 163,4 milioni di euro. Nonostante le difficoltà del settore agricolo, la raccolta dei contributi non ha subito contraccolpi, a conferma della stabilità finanziaria delle aziende agricole italiane. Le prestazioni erogate dalla Fondazione, invece, sono state pari a 145,7 milioni di euro, in calo del 6% rispetto al 2022.Nel 2023, Enpaia ha investito circa 515 milioni di euro e disinvestito circa 440 milioni,, in particolare in titoli di Stato e obbligazioni societarie, e in fondi armonizzati e alternativi. La redditività degli investimenti è stata del +2,62%, leggermente inferiore rispetto al 2022, con un rendimento netto complessivo del 2,49% sul portafoglio mobiliare e immobiliare, contro il 5,03% dell'anno precedente.La Fondazione ha proseguito nel 2023 il processo di ammodernamento tecnologico per rafforzare la sicurezza dei dati e migliorare la qualità dei servizi previdenziali, aggiornando anche i principali software. Parallelamente, è continuato il programma di formazione per valorizzare il personale interno, migliorando competenze e professionalità.Positivo il: gli iscritti dovrebbero attestarsi a 40.919, in crescita dell’1,1% rispetto al 2023, mentre il rendimento lordo della gestione finanziaria è stimato a 3,24%. Il patrimonio mediosi attesta a 2.146.584.120 euro; il rendimento lordo complessivo del 2024 è previsto pari a 3,42% rispetto al 2,95% del 2023.Per ilSottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: "Ilche va sostenuto con un welfare adeguato per dare prospettive agli operatori del comparto a partire dall'accesso dei giovani. Il tema degli investimenti è certamente prioritario nell'ottica di sostenere l'economia reale con risorse importanti. È fondamentale, al contempo, mettere in campo azioni volte a incentivare la previdenza complementare al fine di favorire le necessità di un mondo che cambia"., Presidente Fondazione Enpaia ha dichiarato: "La Fondazione sta attuando un programma di investimenti che, garantendo un adeguato livello di diversificazione del portafoglio, possono contribuire in modo significativo ad assicurare all’economia italiana e in particolare alle imprese della filiera agroalimentare i capitali per continuare a competere sui mercati mondiali. Gli sforzi per aumentare tali investimenti potrebbero essere ancora più significativi se la cornice fiscale fosse più incentivante. Ci sono, infatti, storture che penalizzano gli Enti di previdenza privati rispetto ai Fondi pensione - che riguardano sia l’aliquota di tassazione dei rendimenti degli investimenti diversi dai titoli di stato (26% per le Casse rispetto al 20% per i Fondi) sia le modalità applicative del prelievo fiscale sulle prestazioni pensionistiche (al netto dei rendimenti per i Fondi, al lordo dei rendimenti per le Casse) - che andrebbero rimosse dal legislatore per dare ossigeno alla domanda interna. Inoltre,e siamo convinti che un settore primario adeguatamente capitalizzato, ben gestito e altamente remunerativo, rappresenti la migliore ‘polizza assicurativa’ per la sostenibilità di lungo periodo della Fondazione".PerDirettore Generale della Fondazione Enpaia: "Le politiche di investimento di Enpaia poggiano su tre pilastri: r. Gli investimenti della Fondazione Enpaia nel sistema Paese superano gli 850 milioni di euro, il 50% del nostro patrimonio mobiliare: di questi, in particolare, 300 milioni sono stati destinati a investimenti in fondi infrastrutturali e di private equity italiani".L’, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ha dichiarato: "La Relazione Annuale Enpaia è un'occasione per fare il punto sull'andamento dell'Ente e sulle sfide del mondo dell'agricoltura a partire dall'innovazione e dal ricambio generazionale. In Parlamento, abbiamoe favorire un turnover all'interno di un settore fondamentale per l'economia del Paese. L'agricoltore deve tornare ad avere un ruolo strategico e riconosciuto, non solo dai contesti pubblici, ma anche da quelli privati".Secondo l’, Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera: "Agricoltura e agricoltori sono al centro delle iniziative parlamentari e di governo e la prima Giornata Nazionale dell’Agricoltura, che abbiamo celebrato pochi giorni fa, testimonia proprio lanon solo in termini economici, ma anche nella sua capacità di produrre benessere sociale. Questa stessa attenzione e centralità la ritroviamo nella Fondazione Enpaia e nei numeri della sua Relazione 2024. Anche quest’anno i dati ci confermano il trend positivo e la solidità della Fondazione ed è davvero apprezzabile notare che, nonostante le incertezze geopolitiche ormai pesino su ogni settore economico, Enpaia risulti essere una delle Casse di previdenza sociale fra le più resilienti e attrattive. Nel corso del 2023, così come è accaduto ogni anno, la Fondazione Enpaia ha aumentato i suoi iscritti, ha difeso con forza e determinazione il suo valore umano e previdenziale ed ha promosso una crescita economica e sociale costante che, numeri alla mano, proseguirà anche nel 2024".Per laVicepresidente della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale del Senato: "La Relazione Enpaia fa un’analisi corretta e veritiera della situazione e delle criticità, dando la prospettiva di un’economia reale che può davvero cambiare le sorti del nostro Paese in modo positivo, in un contesto internazionale molto delicato. Abbiamo bisogno di un’Europa più forte che guardi al lavoro e che investa molto. La Manovra finanziaria, pertanto, è fondamentale, ci sonoe manca una visione strategica alla base di un piano industriale. Supportare l'economia reale implica il riconoscimento di condizioni fiscali vantaggiose attraverso l'introduzione di premialità a favore degli investitori".Per l’Consigliere del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste On. Francesco Lollobrigida: "La Relazione Enpaia 2024 rappresenta un momento di riflessione e fotografa lo stato di salute dell’agricoltura. I risultati raggiunti da Enpaia sono positivi e attestano la qualità della governance dell’Ente, oltre alla vitalità del settore agricoltura, che mai come oggi è al centro del dibattito e delle politiche del Governo. Per il futuro ci attende una grande sfida: quellaDovranno essere messe in campo politiche volte al rafforzamento del welfare e alla conciliazione tra famiglia e lavoro".Presidente Adepp, ha rilevato: "La Relazione Annuale Enpaia è molto positiva e conferma un buon risultato per quanto riguarda l'attività finanziaria. Si tratta di dati importanti, che dimostrano lo stato di buona salute dell'Ente. Emergono, inoltre, temi cruciali comesui quali agire attraverso politiche efficaci che sostengano gli investimenti nell'economia reale, nella transizione energetica e nella digitalizzazione".Segretario Generale Flai Cgil, ha dichiarato: "La Relazione Enpaia illustra l’operato della Fondazione e si chiude con numeri positivi, non solo da un punto di vista finanziario, ma anche sull’ambizione di proteggere ancora di più il lavoro. Dalla Relazione si evincono temi centrali comeLa Fondazione fa bene a evidenziare questi temi essenziali per il futuro dell'agricoltura sui quali confrontarsi con le organizzazioni sindacali".