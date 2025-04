Banca di Credito Popolare torna in utile per 4,7 milioni di euro nel 2024

(Teleborsa) -(BCP), istituto di credito di Torre del Greco, ha chiuso ilcon undi 4,68 milioni di euro, a fronte della perdita di 16,5 milioni registrata nell'anno precedente. I ricavi tipici, rappresentati dal margine da interessi e da servizi, superano i 100 milioni di euro (rispetto ai 85,7 milioni di euro del 2023). Ilregistra un incremento del 2,3%. Il, al netto di 2,1 milioni di euro di costi legati al piano di salvataggio della compagnia Eurovita (349 mila euro nel 2023), è pari a 41 milioni di euro.L'attività caratteristica di BCP ha fatto registrare una tenuta delle, che si sono attestate a 5,2 miliardi di euro, in linea con il 2023 (-0,4% a/a). Più in particolare, la raccolta complessiva si attesta ai 3,4 miliardi di euro, in lieve crescita rispetto all'anno precedente e con una redistribuzione delle masse in favore della componente indiretta.Il totale deisi attesta a 1,8 miliardi di euro (-1,4% rispetto al 2023) e si compone di 1,6 miliardi di euro di esposizioni in bonis, in linea con l'anno precedente, e di 143,7 milioni di euro di esposizioni deteriorate, in diminuzione del 12,1% rispetto ai 163,4 milioni di euro del 2023.Per quel che riguarda gli indicatori di rischiosità, l'si attesta all'8,10%, in riduzione rispetto al dato di fine 2023 (9,08%); l'NPE ratio netto è pari al 4,99% (5,96% a fine 2023). Il tasso di copertura complessivo dei crediti deteriorati aumenta di 377 punti base al termine del 2024 e raggiunge il 41%, contro il 37,2% rilevato alla fine del 2023. Migliora il, che si attesta al 75,4%, rispetto al 85,7% di dicembre 2023. Tale indice beneficia principalmente dei proventi operativi netti che crescono del 17%."La banca prosegue nel percorso di rafforzamento patrimoniale,- ha commentato ile - Il 2024 è stato un anno intenso per la BCP e i dati di fine anno rispecchiano quanto annunciato nelle diverse comunicazioni periodiche. Questi risultati ci aiutano a capire che la direzione intrapresa è quella giusta".