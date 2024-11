Hera, utile 9 mesi sale del 20%. Investimenti per 561 milioni di euro

Hera

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha chiuso iconpari a 8.187,4 milioni di euro, in flessione rispetto ai 10.955 milioni dell'equivalente periodo 2023 (-25,3%), principalmente per la diminuzione dei prezzi delle commodity energetiche e per la riduzione delle attività incentivate sui servizi per il risparmio energetico.Ilsale a 1.037,6 milioni di euro (+3,1%) rispetto a 1.006,8 milioni al 30 settembre 2023. Si tratta di una crescita interamente organica e strutturale, guidata dal ciclo idrico e dalle buone performance dell'area ambiente ed energia elettrica.L'utile netto si attesta a 312,1 milioni di euro (+16,8%), rispetto ai 267,1 milioni dell'equivalente periodo 2023. L'sale a 282,9 milioni di euro, in aumento del 20,1% rispetto ai 235,5 milioni al 30 settembre 2023.Nei primi nove mesi del 2024 gli, al lordo dei contributi in conto capitale, sono stati pari a 561,1 milioni di euro, in aumento di 47,1 milioni di euro rispetto all'anno precedente (+9,2%). Il valore complessivo dell'nei primi nove mesi 2024 si attesta a 4.175 milioni di euro, in linea con i 4.148,9 milioni al 30 settembre 2023."Le performance già positive a livello operativo sono state accompagnate da un, che sta progressivamente registrando nel 2024 i benefici delle attività di liability management e razionalizzazione del debito avviate a partire dalla seconda metà del 2023 - ha commentato l'- Inoltre, anche grazie al contributo della linea di finanziamento BEI, il Gruppo ha continuato ad accelerare il percorso di transizione green, decarbonizzazione, economia circolare e tutela della risorsa idrica nei territori serviti"."Gli investimenti operativi lordi sono in incremento di circa il 10%, in aumento da molti anni proprio per favorire un importante sviluppo infrastrutturale, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la resilienza di tutti gli asset - ha aggiunto - Il rapporto debito netto su MOL, che si conferma stabilmente in zona 2,74x, garantisce al Gruppo unaper poter indirizzare con successo le opportunità di crescita per linee esterne, in linea con gli obiettivi del Piano industriale".