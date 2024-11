Immsi, nei 9 mesi tengono i margini operativi nonostante fatturato in calo

Immsi

(Teleborsa) -, holding italiana quotata su Euronext Milan e controllata dalla famiglia Colaninno, ha chiuso idel 2024 conconsolidati pari a 1.391,6 milioni di euro (1.640,5 milioni di euro al 30 settembre 2023; -15,2%). L'consolidato è pari a 222,7 milioni di euro (257,5 milioni di euro al 30 settembre 2023; -13,5%); l'EBITDA margin è pari al 16 % (15,7% al 30 settembre 2023).Ilè positivo per 34,3 milioni di euro (57,9 milioni di euro al 30 settembre 2023; -40,8%) ed è inclusivo della quota dei minorities pari a 23,7 milioni di euro al 30 settembre 2024 (35,3 milioni di euro al 30 settembre 2023).L'(PFN) del Gruppo Immsi al 30 settembre 2024 risulta pari a 868,1 milioni di euro (827,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023)."Al 30 settembre 2024 il Gruppo Immsi ha consuntivato una contrazione dei risultati finanziari come diretta conseguenza della situazione economica contingente che ha ridotto la propensione all'acquisto dei consumatori a livello globale - si legge nella nota sui conti - In questo scenario il Gruppo Immsi ha comunque raggiunto livelli di marginalità molto positivi e l'obiettivo, per la restante parte dell'anno, è di, mantenendo un focus costante sulla gestione efficiente della propria struttura economica e finanziaria, anche grazie alla controllata Intermarine, che ha visto aumentare di circa 1,2 miliardi di euro il proprio portafoglio ordini grazie a un importante contratto stipulato nello scorso mese di luglio".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di distribuire undell'esercizio 2024 pari a 1 centesimo di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, per un ammontare complessivo di euro 3.405.300. La data di stacco della cedola n.17 è il giorno 18.11.2024, record date dividendo il 19.11.2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 20.11.2024.