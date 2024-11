MPS, il MEF vende il 15% a premio per 1,1 miliardi di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) hadi 188.975.176 azioni ordinarie, pari al, attraverso un Accelerated Book Building (ABB) riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri."A fronte della domanda raccolta, pari a oltre il doppio dell'ammontare iniziale, e alla presenza di unrispetto all'odierno prezzo di chiusura del mercato, l'offerta è stata incrementata dal 7% al 15% del capitale sociale", si legge in una nota del Tesoro.Il corrispettivo per azione è stato pari a 5,792 euro (contro i 5,516 euro della chiusura odierna), per uncomplessivo pari a circaA seguito dell'operazione, ladetenuta dal MEF in MPS scenderà dal 26,7% all'circa del capitale sociale.Con questa ulteriore cessione di azioni sul mercato, il controvalore complessivo incassato dal MEF grazie alledi cessione effettuate a partire da novembre 2023 ammonta a circa, a fronte di un importo dell'aumento di capitale di MPS sottoscritto a novembre 2022 di circa 1,6 miliardi di euro, viene evidenziato.