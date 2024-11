PNRR, Giorgetti: chiesta a Bruxelles una proroga

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze,, ha fatto sapere che davanti alla Commissione europea "c'è la richiesta dell'Italia di prorogare il". "Spero venga soddisfatta", ha aggiunto nel suo intervento all'assemblea di Confimi. Il Ministro ha dichiarato che l'operazione effettuata con ilsugli investimenti "e che rispetta le nuove regole europee" è stata quella di "finanziare i progetti praticabili in breve tempo, per evitare che si formino residui e concentrarsi sulle misure del PNRR" che devono essere completate entro il 2026, altrimenti "lesi perdono". Da qui la proposta italiana di prorogare il termine per il completamento dei progetti PNRR che attualmente èRestando sul piano europeo, Giorgetti ha rivendicato il lavoro del governo sulla. "Cercheremo di avere un protagonismo diverso a livello europeo. L'Italia è il Paese più stabile, inil Parlamento ha bocciato il bilancio e lanon l'ha neanche presentato. Dopo tanti anni cercheremo anche noi di insegnare qualcosa agli altri". Quanto ai possibili, il ministro ha spiegato che conn "l'amministrazione di Trump non cambia l'impostazione. Provvedimenti protezionistici c'erano già prima con Biden, la fase era già iniziata". "Ma è drammatica - ha sottolineato il Ministro - la difficoltà dell'Europa a posizionarsi e dare risposte".Il ministro ha definito "incomprensibile" l'atteggiamento "di alcuni" sulla manovra. Nel provvedimento "è stata data priorità al lavoro dipendente fino a 40.000 euro con importanti benefici in busta paga", ha sottolineato il ministro facendo riferimento era ache hanno confermato lo sciopero deldopo l'ultimo incontro a Palazzo Chigi sulla manovra."Molto si è discusso e polemizzato sul sacrificio che il governo ha chiesto alleper la, ma poco si è detto del contributo che lo Stato ha dato al sistema bancario attraverso garanzie pubbliche. Certo nell'interesse degli imprenditori, ma soprattutto delle banche", ha dichiarato infine il ministro in riferimento al periodo del Covid. "Ora – ha aggiunto – dobbiamo rientrare nel normale esercizio del credito bancario senza penalizzare le imprese, completando la disintossicazione dalle misure Covid".