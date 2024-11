Rai Way, utile 9 mesi in leggero rialzo a 70,5 milioni di euro. Ricavi +1,1%

Rai Way

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai e altri broadcast, ha chiuso idel 2024 con una crescita deipari al +1,1% a 206,5 milioni di euro, superiore rispetto al solo contributo delle clausole di indicizzazione all'inflazione previste nella maggior parte dei contratti con i clienti.L'si è attestato a 142,2 milioni di euro, in miglioramento del 2,7% anche grazie al controllo dei costi, con l'che ha registrato una crescita pari all'1% a 70,5 milioni di euro alla luce dei maggiori ammortamenti e oneri finanziari legati alla progressione degli investimenti.L'si è attestato a 148,2 milioni di euro , e - pur impattato a sua volta da investimenti e distribuzione dei dividendi - è rimasto inferiore all'Adjusted EBITDA degli ultimi 12 mesi.La società conferma leper l'esercizio in corso, così come riformulate da ultimo in occasione della pubblicazione dei dati semestrali."Laraggiunti da Rai Way nei primi nove mesi del 2024, in coerenza con le nostre aspettative, ci consente di guardare con fiducia all'ultimo trimestre dell'anno e di continuare a concentrarci sull'esecuzione della strategia - ha commentato l'- La robustezza del business tradizionale ci garantisce la possibilità di programmare e portar avanti con la necessaria consapevolezza il nostro percorso di diversificazione".