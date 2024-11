Sabaf, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

Sabaf

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 23 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, confermando la" sul titolo, dopo che i risultati del terzo trimestre 2024 sono stati inferiori alle attese, sia come ricavi che come redditività.In, il management ha parlato di rallentamento del mercato americano, frenata degli ordini dai clienti in Turchia e destocking stagionale superiore alle attese da parte dei clienti, che solo nelle ultime due settimane sembra aver lasciato spazio a un buon rimbalzo degli ordinativi.Pur con un 2024 decisamente più debole delle attese iniziali, ilgrazie alla conferma di una serie di iniziative company-specific, dal ramp-up dell'impianto in Messico, all'India, ai benefici dalle difficoltà del concorrente Robert Shaw, alla chiusura dell'impianto brasiliano di un concorrente, alla crescita dell'induzione."Nonostante la deludente trimestrale (che segue un 2Q sopra le attese), pensiamo che i progetti di crescita di ricavi e di marginalità e ledel mercato europeo di riferimento possano", si legge nella nota.