Solid World, via libera da soci ad AuCap. Rizzo: sarà avviato in condizioni più opportune

Solid World Group

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, hae approvato la proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto Sociale relativo alle modalità di partecipazione in assemblea tramite il rappresentante designato. Nominato inoltre il componente del Consiglio di Amministrazione indipendente (Michele Pellegrini)."Abbiamo ritenuto opportuno sottoporre agli azionisti una proposta di aumento di capitale, al fine di effettuare degliun necessario presidio sugli Stati Uniti dove il gruppo prevede di aprire una filiale per la vendita della biostampante Electrospider - ha detto l'- Tale presenza è strategica in quanto gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato al mondo per il settore bio-medicale. Gli investimenti supporteranno, quindi, l'internazionalizzazione e lo sviluppo della rete commerciale e distributiva di Electrospider"."L'aumento di capitale approvato dall'assemblea e la cui esecuzione è delegata al consiglio di amministrazione, che ha tempo oltre un anno per eseguirlo, verrà avviato dallo stessoe rappresentative del valore intrinseco del gruppo", ha aggiunto.