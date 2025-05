Dectar: fondo Cysero primo azionista con 33,9% dopo AuCap riservato, D&C al 30,8%

(Teleborsa) - Il fondopromosso da AVM SGR, congiuntamente con Kilometro Rosso - parco scientifico e tecnologico di Bergamo - per supportare lo sviluppo dei settori della robotica e della cybersecurity ha sottoscritto, insieme a, un, società attiva nel settore della cybersecurity e della protezione dei dati sensibili.In seguito all'operazione, la nuova composizione del capitale sociale vede il fondo Cyserocon una quota del 33,92%, mentre il gruppo di investitori coordinati da D&C arriverà a detenere fino a un massimo del 30,77%. Il restante capitale sociale è suddiviso tra un pool di altri investitori, tra cui Enterprise Ireland, e Stefan Umit Uygur, fondatore, primo investitore e attuale CEO di Dectar, che mantiene una quota rilevante e un ruolo centrale alla guida dell'azienda, orientandone lo sviluppo strategico e tecnologico. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.Le risorse raccolte tramite l'aumento di capitale permetteranno a Dectar di rafforzare il proprio impegno in ricerca e sviluppo, consolidare la propria presenza sul mercato e avviare un importante piano di espansione. Quest'ultimo comprende l'apertura di una"Questa operazione rispecchia la volontà di Cysero di investire in realtà innovative e indipendenti, in grado di intercettare le necessità di un mercato in costante evoluzione - sottolinea- Dectar è una società solida che coniuga competenze tecniche di alto livello con una visione imprenditoriale volta all'innovazione. Il Fondo Cysero nasce per investire in questi settori e il supporto di nuovi soci conferma e rafforza la nostra volontà di proseguire nello sviluppo di tecnologie sempre più all'avanguardia e sostenibili".