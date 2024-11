Disney, quarto trimestre in crescita grazie a box-office e streaming

The Walt Disney Company

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'intrattenimento, ha comunicato che isono aumentati del 6% per ildell'anno fiscale 2024 (al 28 settembre 2024) a 22,6 miliardi di dollari da 21,2 miliardi nello stesso trimestre dell'anno precedente e del 3% per l'anno a 91,4 miliardi.L'è diminuito del 6% a 0,9 miliardi nel quarto trimestre e aumentato del 59% per l'anno a 7,6 miliardi. Gli utili per azione () per il Q4 sono aumentati del 79% a 0,25 dollari e per l'anno sono più che raddoppiati a 2,72 dollari da 1,29 dollari nell'anno precedente."Questo è statoper Walt Disney e, grazie ai significativi progressi che abbiamo fatto, siamo emersi da un periodo di notevoli sfide e sconvolgimenti ben posizionati per la crescita e ottimisti sul nostro futuro - ha affermato il- La nostra solida performance nel quarto trimestre ha riflesso il successo dei nostri sforzi strategici per migliorare la qualità, l'innovazione, l'efficienza e la creazione di valore. Nel quarto trimestre abbiamo assistito a, una redditività migliorata nelle nostre attività di streaming, un record di 60 Emmy Awards per l'azienda, il potere continuo degli sport in diretta e la presentazione di un'impressionante raccolta di nuovi progetti in arrivo nel nostro segmento Experiences".Entertainment DTC ha registrato una crescita del fatturato pubblicitario del 14% nel quarto trimestre, contribuendo a 253 milioni di dollari di reddito operativo e le attività dicombinate hanno migliorato la loro redditività nel quarto trimestre, con un reddito operativo di 321 milioni di dollari.Disney ha concluso il trimestre con 174 milioni diDisney+ Core e Hulu e oltre 120 milioni di abbonati Disney+ Core a pagamento, un aumento di 4,4 milioni rispetto al trimestre precedente.