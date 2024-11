El.En., fatturato 9 mesi scende a 466 milioni di euro. Migliora la marginalità

El.En.

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso idel 2024 con unpari a 466,2 milioni di euro, con un decremento del 5,4% circa rispetto ai 493 milioni di euro dell'analogo periodo del 2023.Il margine operativo lordo () è positivo per 62 milioni di euro, in linea rispetto ai 61,9 milioni di euro, del 30 settembre 2023; l'sul fatturato aumenta da 12,6% nel 2023 a 13,3% nel 2024. Ilè positivo per 53,8 milioni di euro circa, rispetto ai 50,9 milioni di euro al 30 settembre 2023, con un'incidenza sul fatturato pari all'11,5% rispetto al 10,3% dello stesso periodo del 2023 ed una variazione del +5,8%."In un contesto macroeconomico ancora di incertezza, siamo senz'altro molto soddisfatti dei risultati trimestrali nel loro complesso e ancor più dell'andamento fortemente positivo di alcune aree di business, che hanno consentito di superare nei risultati consolidati l'andamento più debole di altre attività - ha commentato il- Con riferimento alla guidance indicata dal gruppo per l'esercizio 2024, i risultati del trimestre si allineano sinora alle previsioni di crescita del risultato operativo 2024 che in costanza di perimetro di consolidamento supererà quello del 2023"Ladel Gruppo al 30 settembre 2024 è positiva per 73,8 milioni di euro circa. Nel terzo trimestre la PFN aumenta di circa 5,2 milioni di euro rispetto ai 68,6 milioni di euro al 30 giugno 2024 e nei nove mesi di circa 19 milioni di euro dal 31 dicembre 2023. Il flusso reddituale netto delle attività operative assieme agli ammortamenti e accantonamenti supera i 44 milioni di euro a fronte di impieghi nell'aumento del capitale circolante, per circa 19 milioni, nel pagamento di dividendi per circa 17 milioni e negli investimenti fissi per circa 11,4 milioni.I risultati del 3Q 2024 rispecchiano la guidance indicata dal management, con un deciso recupero di redditività grazie al quale l'EBIT dei primi nove mesi del 2024 si avvicina molto a quello del corrispondente periodo del 2023. A parità di perimetro di consolidamento, compresi quindi i risultati del settore taglio,: risultato operativo del 2024 in crescita sul 2023, mentre la flessione del settore taglio non consentirà nel 2024 al fatturato consolidato di allinearsi al risultato record del 2023.In pendenza della cessione della maggioranza delle società del settore taglio, la rappresentazione dei risultati consolidati comporterà la riclassifica dei costi e ricavi del settore taglio per tutto l'esercizio escludendoli dal risultato operativo. In relazione alcosì radicalmente alterato, anziché aggiornare la guidance per il 2024 in conformità alla nuova rappresentazione dei risultati, El.En. prevede diper consentire la valutazione del raggiungimento delle indicazioni della guidance confermata.