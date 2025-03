Sabaf, utile normalizzato 2024 sale a 16 milioni. Dividendo di 0,58 euro

Sabaf

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha chiuso l'esercizio 2024 connormalizzati a 277 milioni di euro, superiori del 15,8% (+10,1% a pari perimetro di consolidamento) rispetto ai 239,1 milioni di euro conseguiti nel 2023. È, storicamente, il livello più alto di ricavi raggiunto dal Gruppo.La ripresa dei volumi di vendita rispetto al 2023 ha contribuito a migliorare la redditività: l'normalizzato è stato di 40,4 milioni di euro (14,6% del fatturato), in crescita del 22,2% rispetto ai 33 milioni del 2023 (13,8% del fatturato) e l'normalizzato ha raggiunto i 21,2 milioni di euro (7,7% del fatturato) rispetto ai 17,5 milioni del 2023 (7,3% del fatturato). L'normalizzato è stato di 16 milioni di euro (5,8% delle vendite), in crescita rispetto ai 14,2 milioni (5,9% delle vendite) del 2023.Nel 2024 il Gruppo ha realizzatoper 14,7 milioni di euro (16,9 milioni nel 2023). Nel 2024 il free cash flow generato dal Gruppo Sabaf è stato positivo per 12,3 milioni di euro (22,9 milioni di euro nel 2023). Al 31 dicembre 2024 l'è di 73,9 milioni di euro (73,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023) a fronte di un patrimonio netto consolidato di 173,7 milioni di euro."Il fatturato del 2024, in crescita del 16%, rappresenta il record storico di Sabaf, risultato particolarmente significativo se messo in relazione con la debolezza del mercato di riferimento - ha commentato l'- Dopo un triennio difficile,, confermata dagli ordini ricevuti nel primo trimestre. Questa tendenza, unita ai benefici degli interventi strategici (diversificazione dell'offerta, potenziamento del footprint industriale, sviluppo delle sinergie di gruppo), ci rende fiduciosi di poter conseguire un altro anno di buona crescita".Il Consiglio di Amministrazione proporrà agli azionisti la distribuzione di unordinario lordo di 0,58 euro per azione per le azioni che risulteranno in circolazione al 27 maggio 2025 (record date), con l'esclusione, quindi, delle azioni proprie in portafoglio a quella data. Lo stacco della cedola è previsto il 26 maggio, la data di pagamento il 28 maggio. Nel 2024 era stato pagato un dividendo lordo di 0,54 euro per azione.Il Gruppo prospetta per iluna crescita sostenuta, quando si concretizzeranno ulteriormente i benefici della strategia delineata nel Piano Industriale (diversificazione dell'offerta, potenziamento del footprint industriale, sviluppo delle sinergie di gruppo e crescita per linee esterne). Il Gruppo rafforza il proprio impegno per migliorare la marginalità, attraverso ulteriori azioni di efficientamento, progetti innovativi e la revisione dei listini di vendita.