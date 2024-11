ENAV, utile 9 mesi sale a 89,6 milioni di euro. Migliora guidance su traffico

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha chiuso idel 2024 conconsolidati pari a 770,5 milioni di euro, in aumento del 4,1% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, e includono la componente di balance negativa per 59,5 milioni di euro.di rotta e di terminale in aumento rispettivamente del 10,8% e del 10,7% in termini di unità di servizio rispetto ai primi nove mesi del 2023.L'consolidato si attesta a 222,8 milioni di euro, in aumento dell'1,3% (+2,9 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2023 con unal 28,9%. L'consolidato è pari a 89,6 milioni di euro in aumento del 3,8%.e, infatti, contiamo di chiudere il 2024 con un aumento a doppia cifra rispetto al 2023. Il Gruppo è solido e gli ottimi risultati approvati oggi sono in linea con i nostri obiettivi di fine anno - ha commentato l'- Il nuovo modello organizzativo, teso a separare competenze ed attività tra core business e mercato non regolamentato, permetterà di accelerare la transizione digitale per potenziare la gestione dello spazio aereo, favorendo anche lo sviluppo dei droni, e di rafforzare la presenza della Società nei mercati internazionali. Stiamo sviluppando nuovi prodotti e servizi, in fase di implementazione, che arricchiranno l'offerta commerciale".L'al 30 settembre 2024 presenta un saldo di 331,8 milioni di euro in incremento di 9,5 milioni di euro rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2023, principalmente per il maggior debito commerciale non corrente associato ai balance iscritti nel periodo, parzialmente compensato dal positivo andamento della gestione.Sono(+10,8% unità di servizio di rotta rispetto al 2023), confermando le stime di ricavi totali, ricavi da mercato non regolamentato, EBITDA ed investimenti come previsti nell'outlook 2024 già noto al mercato.