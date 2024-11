Eurogroup Laminations perfeziona acquisto 40% indiana Kumar

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -ha perfezionato in data odierna il, società indiana tra i principali operatori locali nella produzione e distribuzione di statori e rotori per motori elettrici per varie applicazioni industriali e domestiche (tra cui HVAC, railway, home appliances, pompe e generatori).L'operazoone è stata posta in essere in esecuzione dell’e segna un passo importante nella, dove EuroGroup punta a espandere e consolidare ulteriormente il posizionamento della business unit Industrial, già presente a livello globale. In particolare, si caratterizza come, in forte crescita e con molteplici opportunità di sviluppo. L’operazione consentirà infatti alla Società di iniziare a operareanche nel mercato dei trasformatori, in rapida espansione considerate le crescenti necessità del mercato, e in particolare di quello indiano, nei settori chiave dell’elettrificazione., pari adi euro, ha visto l’acquisto di una parte di azioni detenute dagli azionisti di Kumar per 13,9 milioni di euro e un contestuale aumento di capitale per 6 milioni di euro. Il corrispettivo è stato interamente finanziato tramitee non è soggetto ad aggiustamenti.Sempre in data odierna è stato inoltrerelativo alla governance di Kumar, che consentirà a EGLA di ottenerne il controllo e di consolidarla integralmente nel proprio bilancio a partire dal mese corrente.