Fed, Kugler: continuare a prestare attenzione a entrambi i lati del mandato

(Teleborsa) - ". I numeri appena pubblicati questa settimana mostrano che l'inflazione PCE principale e di base sono scesi sostanzialmente dal 7,1 percento a una stima del 2,3 percento e dal 5,6 percento a una stima del 2,8 percento, rispettivamente. Mentre la moderazione salariale e le aspettative di inflazione ancorate potrebbero consentirci di continuare a fare progressi sull'inflazione, l'ostinata inflazione immobiliare e l'elevata inflazione in alcune categorie di beni e servizi potrebbero bloccare i progressi nel raggiungimento del nostro obiettivo". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ad un evento a Montevideo (Uruguay)."Allo stesso tempo,, data una maggiore offerta di lavoro da parte dell'immigrazione e dei lavoratori in età avanzata e una minore domanda da parte di una politica monetaria restrittiva - ha aggiunto - Pertanto, sebbene il mercato del lavoro abbia sperimentato un lungo periodo di bassa disoccupazione e creazione di posti di lavoro negli ultimi anni e una forte crescita dei salari reali, il mercato del lavoro si è raffreddato"."Questa combinazione di una tendenza continua ma in rallentamento nella disinflazione e di raffreddamento dei mercati del lavoro significa che- ha detto Kugler - Se si presentano rischi che bloccano i progressi o riaccelerino l'inflazione, sarebbe opportuno sospendere i nostri tagli ai tassi di riferimento. Ma se il mercato del lavoro rallentasse improvvisamente, sarebbe opportuno continuare a ridurre gradualmente il tasso di riferimento".