USA, rumors: Bessent mette in guardia Casa Bianca da licenziare Powell

(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro statunitenseha ripetutamenteche qualsiasiJerome Powell rischierebbe difinanziari. Lo scrive Politico, giornale ben informato su quanto succede a Washington D.C., citando due persone vicine alla Casa Bianca.La furia di Trump nei confronti di Powell è esplosa giovedì mattina, quando ha dichiarato in un post su Truth Social che. Non è chiaro se intendesse riferirsi alla fine programmata del mandato di Powell (l'anno prossimo) o se Trump stesse cercando di rimuovere Powell dalla carica di presidente.Le frustrazioni di Trump nei confronti di Powell risalgono al suo, ricorda Politico, quando il presidente lo nominò per la prima volta presidente della Fed. La banca centrale ha aumentato i tassi di interesse più volte nel 2018, il che alla fine ha spinto Trump a considerare il licenziamento di Powell.Secondo la legge federale, i membri del Board of Governors della Fed vengono nominati per mandati scaglionati di 14 anni e il presidente può rimuoverli, termine generalmente inteso come cattiva condotta o illecito. Ma l'amministrazione Trump sta attualmente contestando la costituzionalità di limiti simili all'autorità del presidente di licenziare i dirigenti di altre agenzie indipendenti.