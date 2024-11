Geox, ricavi 9 mesi in calo del 9,7%. Chiude attività dirette in USA e Cina

Geox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha registratodei2024 a 525,5 milioni di euro, in decremento del 9,7% rispetto all'esercizio precedente (-9,0% a cambi costanti). Tale flessione è imputabile principalmente alle performance negative del canale Multimarca e dei punti vendita Franchising solo parzialmente mitigata dall'andamento positivo del canale DOS Digital."Il terzo trimestre dell'esercizioosservata nei primi sei mesi con vendite comparabili del canale diretto, sia fisico che digitale, in buona salute e vendite derivanti dal canale Multimarca ancora in sofferenza - ha commentato l'- I ricavi del canale diretto consolidano i risultati realizzati nei mesi precedenti e, anche nel terzo trimestre, realizzano buone performance (LFL)"."Di converso, le performance del canalesi confermano in linea con le evidenze emerse nelle campagne vendite dei mesi passati che riflettono le complesse condizioni di mercato e che affliggono gli operatori nei nostri mercati più rappresentativi", ha aggiunto.La(ante IFRS 16 e dopo il fair value dei contratti derivati) al 30 settembre 2024 è pari a euro -145,8 milioni (euro -129,0 milioni a settembre 2023).Con l'obiettivo di rendere efficace e meglio rispondere alle esigenze distributive del gruppo è stato. I costi di natura straordinaria relativi a tale operazione sono al momento in fase di definizione e verranno rilevati nell'esercizio 2024. Il presidio di tali mercati, che nel tempo hanno contribuito solo marginalmente e in modo non profittevole ai risultati del Gruppo verrà comunque mantenuto e definito mediante accordi di collaborazione con importanti e riconosciuti partner locali.La societàdi ricavi per l'intero esercizio 2024 in riduzione mid-single digit rispetto all'esercizio 2023 ed una marginalità operativa in aumento di 50 bps (sull'intero esercizio).