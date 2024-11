Lavoro, Berco ritira i 480 licenziameti. Sindacati: "È grazie a lotta lavoratori"

(Teleborsa) -ha deciso oggi didi proprietà di Thyssenkrupp. È quanto hanno fatto sapere fonti sindacali dopo il tavolo al Mimit. Rimossa anche la disdetta degli accordi integrativi aziendali."Grazie alla lotta dei lavoratori l'azienda ha ritirato i licenziamenti e la disdetta dell'integrativo" sostengono, riguardo la vertenza Berco i sindacati"Lo sciopero generale dei metalmeccanici della provincia di Ferrara di lunedì scorso, tutte le mobilitazioni messe in campo da Fim Fiom e Uilm e i ricorsi legali – proseguono i sindacati – hanno consentito di far ritirare le iniziative unilaterali da parte dell'azienda, a partire dalla procedura di licenziamento» che interessava 480 dipendenti dello stabilimento di Copparo. Ad ogni modo, si legge nella nota, "stante la gravità della situazione economica ed industriale, ci renderemo disponibili con l'azienda per individuare soluzioni condivise per assicurare una prospettiva di lungo periodo. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario il supporto del Mimit e verificare la disponibilità di strumenti utili per il rilancio dell'azienda. Lo stesso supporto lo chiederemo alla capogruppo Thyssenkrupp che dovrebbe prevedere adeguati investimenti per incrementare la competitività".Visto che "il contesto di mercato in cui opera Berco è estremamente competitivo – sottolineano le sigle sindacali – se vogliamo assicurare il mantenimento dei posti di lavoro, non si dovrà escludere di immaginareall'attuale business. Ma questa è una discussione che si potrebbe affrontare solo a valle di un confronto di merito sul piano industriale. Nei prossimi giorni – concludono i sindacati – si avvierà ilper la gestione degli aspetti occasionali ed industriali. Il tavolo è stato riconvocato per il prossimo 25 novembre".