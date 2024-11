NVP completa acquisto delle attività svolte in Italia da Mediapro International

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha(SPA) con Euroscena e Mediapro International (che detiene l'intero capitale sociale di Euroscena), per l', newco costituita da Euroscena nella quale è confluito un ramo di azienda costituito da: i) il contratto per il servizio di conduzione e gestione del centro di emissione televisiva di un prestigioso partner istituzionale ; ii) n. 6 risorse, 3 tecniche e 3 amministrative.Inoltre, NVP ha spiegato che è statodell'operazione di acquisizione del 100% di Nuova Produzioni, che segue l'acquisizione del 100% di Produzioni Italia, avvenuta il 14 settembre 2023, consentendo di rafforzare la presenza del Gruppo nell'ambito delle produzioni sportive, in particolare nel campionato di calcio di Serie A.Ilpattuito per l'acquisizione della partecipazione in Nuova Produzioni, che ha sede a Cologno Monzese e un capitale sociale pari a 10 mila euro, è pari a 11 mila euro.