Reply, fatturato e marginalità in crescita nei 9 mesi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha registrato unconsolidato neipari a 1.666,9 milioni di euro, in crescita del 7,7% rispetto ai 1.548 milioni di euro registrati al 30 settembre 2023.L'consolidato è stato di 275,5 milioni di euro, pari al 16,5% del fatturato consolidato, contro i 235,8 milioni di euro di un anno prima. L'utile ante imposte è stato di 216 milioni di euro, pari al 13,0% del fatturato, contro i 170,3 milioni di euro di un anno fa.Ladel Gruppo al 30 settembre 2024 è positiva per 312,6 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 risultava positiva per 234,8 milioni di euro."Reply nei primi nove mesi del 2024 ha raggiunto, sia in termini di fatturato che di marginalità - ha dichiarato il- La chiusura del terzo trimestre ci consente di guardare con serenità al prossimo futuro"."Oggi tutte le società del Gruppo Reply hanno al loro interno unae tutte le nostre nuove start-up e acquisizioni sono volte a completare e arricchire il nostro portafoglio di competenze consulenziali e di system integration in ambito di IA - ha aggiunto - Il nostro obiettivo è posizionare Reply come un attore ad altissimo contenuto tecnologico in grado di affiancare i propri clienti nella creazione della nuova economia digitale. La solidità finanziaria ed il continuo investimento sulle nuove tecnologie ci rendono pronti per il futuro che ci attende".