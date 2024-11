SYS-DAT, utile 9 mesi sale a 3,7 milioni di euro. Ricavi +24%

SYS-DAT Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha comunicato che ideidel 2024 sono stati di 41 milioni di euro, in crescita del 24,2% rispetto a 33,0 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2023.L'è stato di 8,2 milioni di euro, in crescita del 20,8%, condel 20%, sostanzialmente stabile rispetto ai primi nove mesi del 2023. L'è stato di 3,7 milioni di euro, in crescita del 23,1%."Abbiamo raggiunto importanti risultati non solo dal punto di vista economico finanziario, ma anche con riferimento al percorso di integrazione delle aziende acquisite negli anni precedenti ed in termini di competenze tecnologiche e di mercato, grazie ad una continua attività di innovazione di prodotti e servizi che hanno arricchito il nostro portafoglio d'offerta", ha commentato l'Ladel Gruppo al 30 settembre 2024 è positiva per 36,6 milioni di euro, in crescita di 33,5 milioni di euro rispetto a positivi 3,1 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2023. Tale crescita è il risultato della gestione operativa e della raccolta derivante dalla quotazione di SYS-DAT in Borsa.