Tapestry e Capri Holdings rinunciano a fusione da 8,5 miliardi di dollari

Tapestry

Capri Holdings

(Teleborsa) -, società statunitense che controlla marchi lifestyle come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, ha raggiunto uncon, gruppo globale di moda e lusso composto da Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, pertra le parti. L'operazione da era stata annunciata ad agosto 2023 ma il mese scorso la Federal Trade Commission (FTC) statunitense ha bloccato la fusione.Capri e Tapestry hanno concordato reciprocamente che la risoluzione dell'accordo di fusione in questo momento è nel migliore interesse di entrambe le società, poichée difficilmente verrà risolto entro la data di scadenza del 10 febbraio 2025."Abbiamo sempre avuto più percorsi di crescita e la nostra decisione odierna chiarisce la strategia futura - ha detto- Sulla base del nostro primo trimestre di successo, ci muoveremo con velocità e audacia per accelerare la crescita del nostro business organico. Tapestry rimane in una posizione di forza, con marchi distintivi, una piattaforma agile, team appassionati e un solido flusso di cassa. Abbiamo una pista di lancio significativa davanti a noi e siamo lieti di annunciare oggi un, poiché crediamo che non ci sia investimento migliore in questo momento delle nostre azioni".Tapestry ha annunciato un'ulteriore autorizzazione alpari a, incluso un programma pianificato di riacquisto accelerato di azioni.Capri condividerà maggiori dettagli sulle sue strategie in una fine febbraio 2025."Date le performance della nostra società negli ultimi 18 mesi, abbiamo recentementeper riportare le nostre case di lusso alla crescita - ha detto John Idol, CEO di Capri - In Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, ci concentriamo sulla desiderabilità del marchio attraverso una comunicazione entusiasmante, un prodotto avvincente e un'esperienza del consumatore omnicanale. Mentre le nostre strategie sono personalizzate in modo univoco per ogni marchio, i nostri obiettivi generali sono simili".