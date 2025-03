Versace, Dario Vitale (da MiuMiu) nuovo Chief Creative Officer

Capri Holdings

(Teleborsa) -, gruppo statunitense di moda di lusso che controlla i marchi Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, ha annunciato che laa partire dal 1° aprile 2025. Nel suo nuovo ruolo, Donatella Versace si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza di Versace e rimarrà advocate del brand a livello globale.Versace ha inoltre annunciato chedi Versace a partire dal 1° aprile 2025. Vitale si unisce al brand da MiuMiu (gruppo Prada), dove era precedentemente Design and Image Director."Gli annunci di oggi fanno parte di un- ha commentatodi Capri Holdings - Dal 1997, Donatella ha guidato la visione creativa di Versace e ha svolto un ruolo fondamentale nel successo globale dell'azienda. Donatella assumerà il ruolo di Chief Brand Ambassador di Versace e continuerà a sostenere il brand e i suoi valori"."Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me - Donatella Versace - Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l'ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi. Voglio ringraziare il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti di Versace con cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni.. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po' del suo spirito e della sua tenacia. Nel mio nuovo ruolo di Chief Brand Ambassador, rimarrò la più appassionata sostenitrice di Versace, che è parte del mio DNA ed è sempre nel mio cuore".