UE autorizza acquisizione di PKF da parte di Investcorp e PSP

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'del controllo congiunto della statunitense PKF O'Connor Davies Advisory (PKF) da parte di Investcorp e Public Sector Pension Investment Board (PSP). La transazione riguarda servizi di contabilità e consulenza aziendale, in particolare servizi di contabilità, revisione contabile, consulenza fiscale e aziendale.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data lae il fatto che le società non sono attive negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.