BCE, avanzano i preparativi per l’Euro Digitale: pubblicato il terzo progress report

(Teleborsa) - Laha pubblicato il terzosulla fase di preparazione del progetto dell’, avviata l’1?novembre?2023. Il documento evidenzia progressi significativi nella redazione del regolamento operativo (rulebook), volto a garantire una armonizzazione dei pagamenti digitali nell’eurozona. Il, formato da rappresentanti del settore retail payer, PSP e istituzioni, ha contribuito con commenti e suggerimenti per rafforzare sezioni cruciali come user experience, gestione del rischio, dispute, branding e requisiti tecnici.Attraverso una, circa 70 operatori – fintech, banche, merchant – hanno sperimentatocome i pagamenti condizionati. Parallelamente, focus group, interviste e collaborazioni con associazioni hanno coinvolto consumatori vulnerabili e piccoli commercianti, per raccogliere insight sull’inclusività e fruibilità del progetto. I risultati verranno pubblicati nel corso del III trimestre 2025.Il report sottolinea il focus suldell'dell’euro digitale, con particolare attenzione all’accessibilità per persone con disabilità fisiche o cognitive. Si punta a interfacce intuitive e coerenti, sia nell’app ufficiale che in quelle interoperabili dei PSP . Inoltre, è in fase di studio l’: l’obiettivo è permettere pagamenti anche in assenza di rete o energia elettrica, tramite wallet che mantengano fondi accessibili e sicuri anche in condizioni di emergenza.Il progetto conferma uncostante con il mercato, integrando il punto di vista di PSP, regolatori, consumatori e merchant attraverso workshop, sessioni ERPB, consultazioni scritte e incontri tecnici. Parallelamente, prosegue il supporto tecnico al processo legislativo europeo, con input su riservatezza, privacy e uso extra-eurozona.I prossimi passi prevedono tender per– con un completamento entro fine 2025, senza impegni finanziari vincolanti per ora – e una nuova versione del Rulebook che arriverà nella seconda metà del 2025, sottoposta a nuova revisione. Infine, è attesa unadella BCE sul futuro del progetto alla fine della fase di preparazione (ottobre 2025), seguita dall’evoluzione del contesto legislativo europeo.