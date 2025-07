UE autorizza acquisizione di CrossCountry da parte di Investcorp e PSP

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di CrossCountry degli Stati Uniti da parte di Investcorp e della canadese Public Sector Pension Investment Board (PSP). L'operazione riguarda principalmente la fornitura di soluzioni aziendali, tra cui servizi di contabilità, finanza e trasformazione digitale, a clienti privati e pubblici.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in termini di concorrenza, dato che la joint venture svolgee che le società non operano negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.