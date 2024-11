Workers Buyout: un modello di rilancio per l'economia italiana

(Teleborsa) - A seguito della, cresce in Italia l’interesse per strategie innovative che possano supportare il Sistema-Paese e rafforzare le infrastrutture industriali, specialmente in periodi di instabilità economica. Questo contesto riveste particolare importanza per l’Italia, caratterizzata da un sistema produttivo prevalentemente composto da piccole e medie imprese (PMI) e da una classe imprenditoriale sempre più anziana, esposta alle sfide del ricambio generazionale.Tra le soluzioni emergenti spicca il modello delper preservarne la continuità operativa e salvaguardare i posti di lavoro. Dal 2011, in Italia,La ricerca "Workers Buyout: L’impatto economico e sociale in Italia", presentata oggi a Padova dain collaborazione con, esplora in profondità il potenziale dei WBO come strumenti per sostenere le PMI in crisi o nel passaggio generazionale. Di seguito i principali risultati della ricerca:: I WBO si rivelano particolarmente efficaci nelle aziende di medie dimensioni (50-249 dipendenti), dove il rischio di default è del 9%, circa un sesto rispetto alle microimprese, e la produzione raggiunge valori 2,5 volte superiori.: In Italia, ogni anno circa 5.000 aziende affrontano passaggi generazionali o crisi aziendali, coinvolgendo 130.000 lavoratori e generando oltre 7,5 miliardi di euro di valore aggiunto. I WBO possono aiutare a preservare questo valore a rischio.: Per superare le sfide legate al debito, si propone la creazione di un fondo di investimento specializzato in equipment renting. Questo fondo fornirebbe asset alle aziende in modalità di affitto, agevolando i WBO e offrendo un'opportunità di investimento alternativa agli investitori.Il Workers Buyout emerge quindi come una soluzione concreta per supportare la stabilità economica e sociale, in grado di adattarsi alle esigenze di un tessuto imprenditoriale italiano in trasformazione."Si parla molto di Impact Investing ma le iniziative concrete sono ancora molto limitate", ha dichiarato, che ha aggiunto: "i Workers Buyout possono essere un settore promettente per gli investitori istituzionali in cui intraprendere, attraverso un fondo specializzato, interventi intenzionali, addizionali e misurabili, beneficiando di un livello di reddittivita` accettabile e sostenibile per i soggetti finanziati. E`con tutti i potenziali stakeholder, pubblici e privati, per rendere concreto un progetto tanto innovativo e dall’importante potenziale economico e sociale, di cui il convegno organizzato oggi e` uno dei passi preliminari"., ha dichiarato: "il contesto attuale, caratterizzato da crisi economica, tensioni geopolitiche e incertezza, ci impone di esplorare tutte le possibili soluzioni per mantenere la competitivita` economica e sociale del Paese. In questo scenario, i Workers Buyout si sono rivelati, negli ultimi anni, uno. Inoltre, diversi esempi, come GresLab e Fenix Pharma, dimostrano come i WBO possano generare nuovi posti di lavoro e contribuire allo sviluppo economico. Tuttavia, creare un WBO di successo richiede interventi mirati e richiede un impegno congiunto di attori pubblici e privati per incentivarne la crescita e la sostenibilita`"."I Workers Buyout – ha spiegato– costituiscono un esempio concreto dell’apporto positivo che la cooperazione puo` garantire nella costruzione di un mercato piu` equo e inclusivo, capace di valorizzare il lavoro e di salvare il patrimonio di competenze presente nelle nostre comunita`. Per potersi sviluppare al meglio i Workers Buyout devono pero` poter contare su. Da questo punto di vista, lavorare in questa direzione permette alla cooperazione di dialogare con tutti quei soggetti, anche finanziari, che finora non hanno guardato ad essa come a un’opportunita`".Questi i temi approfonditi durante l’evento finale di presentazione dell’iniziativa, in cui sono intervenuti Giovanni Baroni (Presidente, Piccola Industria, Confindustria), Francesca Montalti (Responsabile del settore industriale di Legacoop Produzione e Servizi, Legacoop), Moreno de Col (Presidente, CNA Veneto), Bruno Panieri (Direttore Direzione Politiche Economiche, Confartigianato Nazionale), Filippo Pancolini (Vicepresidente, Confindustria Veneto est), Marco Lomuscio (Ricercatore, Centro Internazionale di Studi sulla Cooperazione - Universita` di Parma), Luca Bernareggi (Amministratore Delegato, Cooperazione Finanza Impresa), Giovanni Maggi (Presidente, Assofondipensione), Valeria Negrini (Vicepresidente, Fondazione Cariplo) e Simone Petrillo (Transaction & Relationship Officer, Fondo Europeo per gli Investimenti).