Aquafil fissa prezzo AuCap a 1,10 euro per azione. Incorpora sconto del 15%

Aquafil

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha comunicato che ilal quale saranno offerte le nuove azioni (aumento di capitale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di 40 milioni di euro) sarà pari aper ciascuna nuova azione.Il prezzo di sottoscrizione incorpora unorispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni ordinarie Aquafil, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa delle azioni Aquafil al 14 novembre 2024 pari a 1,4480 euro.Ildell'offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 18 novembre 2024 al 5 dicembre 2024, estremi inclusi e che siano negoziabili su Euronext Milan, dal 18 novembre 2024 al 29 novembre 2024, estremi inclusi.L'ha assunto l'impegno irrevocabile e incondizionato a sottoscrivere la quota di relativa pertinenza dell'aumento di capitale (pari a circa il 51,78% dell'aumento di capitale relativo alle Nuove Azioni Ordinarie e al 100% dell'aumento di capitale relativo alle nuove azioni di categoria B), per un controvalore pari a circa 24 milioni di euro.