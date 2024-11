Bankitalia, a settembre debito pubblico sale a 2.962,3 miliardi di euro

(Teleborsa) -, salito a2024 dai 2.961,626 miliardi di agosto (+700 milioni).Lo comunica, spiegando che il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (25,5 miliardi) ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (24,9 miliardi, a 40,3). Il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 0,4 miliardi, quello delle amministrazioni locali di 0,3 miliardi. Il debito degli Enti di previdenza è rimasto invece sostanzialmente stabile.A settembre lecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 38,5 miliardi, in aumento dell'8,6 per cento (3,0 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2023. Nei primi nove mesi del 2024 le entrate tributarie sono state pari a 410,1 miliardi, in aumento del 5,7 per cento (22,3 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.Ad agosto (ultimo dato disponibile) il controvalore deiè salito, per l'ottavo mese di fila, a 735,091 miliardi di euro dai 727,960 miliardi del mese precedente.Sempre ad agosto, il controvalore deiè salito a 370,928 miliardi di euro, nuovo massimo dall'introduzione dell'euro, rispetto ai 370,218 di luglio.