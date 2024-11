Il calendario 2025 degli eventi societari di Italian Exhibition Group

Società specializzata nell'organizzazione di fiere

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Laha comunicato ildegli eventi societari relativi all'esame e all'approvazione dei dati finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti per l’: Esame del Progetto di Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 in unica convocazione: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2025: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2025: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2025ha inoltre specificato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di mantenere su base volontaria la compliance ai requisiti richiesti da Borsa Italiana per l’ammissione al segmento Star del MTA, ivi compresa l’approvazione delle relazioni trimestrali entro i termini prescritti.